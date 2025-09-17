Letture, illustrazione e spettacoli. Ecco il festival "Le storie piccole"

Letture animate e condivise, laboratorio di illustrazione, presentazione di libri e storie a teatro: sabato e domenica San Ginesio si colora con la prima edizione del festival "Le storie piccole", nuovo progetto ideato e realizzato dall’associazione Tra le Righe odv con il patrocinio del Comune. Due giorni pieni di appuntamenti.

Si inizia sabato dalle 16 nella nuova sede della biblioteca lungo corso Gentili, tra Spazio Famiglie, Juke Books con LiberBici e il laboratorio sensoriale per età 4-10 anni "Quando non ero nato" (a cura di Vera Vaiano); alle 17.30 laboratorio 3-7 anni "Il ladro di foglie" con Paola Nardi. Invece alle 18.30, all’oratorio San Filippo Neri, incontro con l’autore Luca Tortolini, vincitore del Premio Andersen 2024 come "miglior scrittore".

Domenica lo Spazio Famiglie con letture condivise, sempre in biblioteca, inizia alle 15; alla stessa ora, attività itinerante per il borgo "Il regalo delle fate formiche", seguito dal laboratorio fotografico con la Vaiano. Alle 17 "Sua altezza poltiglia" e laboratorio di creta 3-7 anni con la Nardi. Alle 18 laboratorio di illustrazione con Tobias Giacomazzi per bambini dai 5 anni in su; alle 19, all’oratorio San Filippo Neri, "Storie a teatro", dai 4 anni (a cura della Vaiano).

Per chi vuole leggere ad alta voce gli albi illustrati, Tra le Righe organizza per venerdì alle 16 un laboratorio gratuito adatto a tutte le età. E domenica, al teatrino dell’oratorio, saranno lette le storie ad alta voce. Il festival, che si realizza in diverse location del centro storico, si pone l’obiettivo di garantire una proposta culturale e formativa dai primissimi mesi di vita del bambino fino all’età dell’adolescenza.

"Ogni attività è stata pensata per stimolare l’immaginazione, favorire l’ascolto e avvicinare i giovani al piacere della lettura – spiegano le organizzatrici –. Un ruolo importante sarà dato anche a genitori e bibliotecari con momenti di formazione e confronto". L’associazione dal 2023 si occupa di tutela e valorizzazione del patrimonio librario rivolto a bambini e ragazzi. "Il messaggio centrale – ha dichiarato la presidente Orietta Nardi – è semplice e potente: leggere è un’avventura che cambia la vita e ogni bambino ha diritto di scoprirla".

Nello Spazio Famiglie verrà messa a disposizione dei partecipanti una ricca scelta di libri, che potranno essere letti in maniera autonoma o con i propri genitori o dalle volontarie dell’associazione. Info 3394337594.