Letture in biblioteca con i più piccoli

Proseguono gli incontri della rassegna "Letture in biblioteca". Il secondo appuntamento si svolgerà oggi alle 17,30 nella biblioteca Zavatti di viale Vittorio Veneto. Il libro proposto è "Una storia troppo corta" di Davide Calì e Marianna Balducci, testo consigliato per bambini dai 7 ai 10 anni. Per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 0733 813837.

Le letture si terranno ogni venerdì alle 17.30 fino all’11 aprile, e sono aperte a un massimo di 20 partecipanti. Il programma proseguirà venerdì 7 marzo con "La grande fabbrica delle parole" di De Lestrade.