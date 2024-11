Leucemia fatale, Penelope muore a 11 anni

Muore a undici anni, stroncata dalla leucemia, Penelope Salvucci. Era figlia unica e frequentava la prima media nell’istituto paritario internazionale "My School", all’interno del complesso dello Stella Maris, a due passi dalla casa in cui viveva con la mamma Chiara e con la nonna, Tiziana Capponi. La loro villetta di via Hermada da anni, a ogni dicembre, si riempie di luci e addobbi e si trasforma in una sorta di villaggio di Natale, tanta è la cura con cui in questa abitazione ci si prepara alle festività, ma quest’anno le feste saranno segnate dal dolore per la perdita di Penelope.

La piccola è deceduta lunedì pomeriggio all’ospedale Torrette di Ancona, dove negli ultimi giorni i medici hanno combattuto una battaglia disperata contro la malattia. È stato tutto inutile perché la situazione è precipitata nel giro di 48/76 ore, con il quadro clinico compromesso dalla leucemia. Penelope era entrata in ospedale da qualche giorno perché non riusciva a superare un persistente stato febbrile, accompagnato da forti problemi respiratori. Visto che non c’erano miglioramenti la famiglia, preoccupata, ha provveduto al ricovero all’ospedale pediatrico Salesi e, successivamente, è stato disposto il trasferimento a Torrette quando gli esami diagnostici hanno evidenziato la compromissione di un polmone e l’insorgenza della leucemia.

Una situazione disperata e, tuttavia, giorno e notte i medici e il personale del reparto ospedaliero dorico hanno assistito Penelope e tentato di tutto per salvarla. Fino all’ultimo, fino all’altro pomeriggio, quando la malattia purtroppo ha vinto.

Choc profondo in città per la notizia della sua morte e tante le manifestazioni di cordoglio che si sono riversate sulla famiglia, peraltro molto conosciuta.

La salma di Penelope si trova all’obitorio dell’ospedale Torrette dove resterà fino alle 13 di oggi, poi sarà trasferita a Civitanova. Alle 14 sosterà nella cappella dell’istituto Stella Maris di via Vela per una cerimonia privata, aperta solo ai familiari e agli amici della piccola. Poi, il feretro sarà trasportato nella chiesa di San Pietro, in piazza XX Settembre, per la celebrazione del funerale pubblico. Prima di raggiungere il cimitero di Civitanova Alta per la tumulazione, le auto del corteo funebre percorreranno un circuito in centro osservando due tappe: la prima sul lungomare Piermanni e la seconda in corso Umberto I, due luoghi significativi per la famiglia di Penelope.

Lorena Cellini