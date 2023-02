"L’Europa per me", iscrizioni al via Ecco il concorso rivolto ai ragazzi

È aperta la seconda edizione del contest "L’Europa per me", promosso dal Comune, in collaborazione con l’ufficio Politiche Europee, all’interno della cornice della "Festa dell’Europa", in programma a maggio. Un’occasione per stimolare una riflessione sull’Unione Europea e su cosa significa essere cittadini europei nel mondo, nella propria città e nella vita di tutti i giorni. Un’iniziativa per incoraggiare la partecipazione attiva dei più giovani alla vita cittadina e aprire nuovi spazi di ascolto e di dialogo con il Comune, nonché per esplorare il mondo dei più giovani, le loro idee e i loro bisogni declinando il valore della cittadinanza europea in chiave locale. Il contest è rivolto a tutti i giovani tra gli 11 e i 19 anni residenti in provincia di Macerata. I ragazzi e le ragazze potranno partecipare come singoli, come gruppo informale di massimo dieci componenti o come classe presentando un elaborato testuale o multimediale che rappresenti la loro visione dell’Unione Europea in modo creativo, riprendendo le tematiche promosse dalla strategia europea per i giovani o il tema delle competenze, della formazione e del lavoro.

Ai partecipanti del contest sarà dedicato un appuntamento specifico all’interno del programma della "Festa dell’Europa" durante il quale i giovani potranno confrontarsi e costruire il modello della loro città ideale secondo i valori europei da presentare poi all’amministrazione. La scadenza per presentare la candidatura è fissata per il 21 aprile. Info: www.comune.macerata.it.