"L’Europa per me", Marconi e Combierati in cattedra all’Ite

Si è tenuto nell’aula magna dell’Ite "Gentili" il primo incontro relativo al progetto "Viaggio alla conoscenza dell’Unione Europea" per gli studenti dell’indirizzo Relazioni internazionali per il marketing e progetto Global marketing. Hanno partecipato gli alunni delle classi 1G, 2G, 4G e 5G che, dopo la presentazione e i saluti da parte della vicepreside Cinzia Cecchini per conto della dirigente scolastica Alessandra Gattari, hanno ascoltato le parole di due giovanissime dottorande del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, Rebecca Marconi e Chiara Comberiati. Il titolo dell’incontro era "L’Europa per me" e le due relatrici hanno esposto ai ragazzi del "Gentili" la storia dell’Unione Europea, le sue istituzioni e soprattutto le opportunità e le offerte in campo formativo e lavorativo che l’Europa propone ai giovani che vogliono scommettere sul proprio futuro. Le professoresse Maria Melfi, Paola Formica e Paola Palmucci, promotrici del progetto e coadiuvate dall’ufficio Europa del Comune, si sono dette entusiaste "delle prospettive che questo tipo di attività può offrire ai giovani studenti dell’Ite, prospettive di crescita in un contesto continentale ed europeo".