L’Europa simbolo di apertura e comunicazione Il dialogo per combattere indifferenza e odio

Come è nata l’Europa unita? Da un’idea. E cos’è un’idea? Una visione, se pensiamo alla sua etimologia. ‘Idea’ e ‘storia’ hanno la stessa radice: vedere vuol dire ricordare, secondo la mentalità degli antichi, e non c’è niente di più moderno. Un’idea si tiene in vita con la condivisione e il ricordo. Anche per la Storia è così. Ma quanti conoscono l’idea storica da cui nasce l’UE e la portano nel cuore (ri-cor-dare)? La moneta comune europea porta con sé un messaggio-chiave: ponti e finestre sulle banconote euro sono simbolo di apertura e comunicazione, il contrario dell’indifferenza. Anche la geografia delle istituzioni UE ci racconta un’idea di pace. Il Parlamento europeo ha sede a Bruxelles, capitale di uno Stato che nonostante la neutralità violata non si è mai chiuso in se stesso, e a Strasburgo, città che ha visto tante tensioni sfociare in guerre per la ricchezza del sottosuolo; in entrambi i casi il Parlamento ricorda che il dialogo ci sottrae all’odio e all’indifferenza. Ancora l’indifferenza. Viene in mente un articolo letto il 24 febbraio di quest’anno nel Resto del Carlino, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina; era un’intervista di Stefania Consenti a Liliana Segre. Si faceva riferimento al Binario 21 della stazione di Milano, da cui partivano i treni per Auschwitz e dove oggi è stata scolpita sul muro la parola ‘indifferenza’, la più scioccante per la Segre. L’UE ha preso il Nobel per la Pace nel 2012 per aver trasformato la maggior parte dell’Europa da un continente di guerra in uno di pace, come si spera potrà continuare a essere dopo la fine della guerra in Ucraina. Ognuno, nel suo piccolo, è in grado di promuovere la pace ricordando. Tutti quelli che ci aiutano a non dimenticare, gli insegnanti, i giornalisti o i nostri nonni e bisnonni, come Liliana Segre, ci regalano il futuro.

Erika Mustich, 3ª B Giada Quagliani, 3ª B Giulia Rossi, 3ª B