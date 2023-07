L’ex arbitro De Santis con la toga in tribunale

L’ex arbitro internazionale di calcio Massimo De Santis e Maurilio Prioreschi, ieri mattina, erano in tribunale a Macerata. Ma a portarli in aula non sono state le vicende passate di Calciopoli e dell’ex procuratore della Juventus Luciano Moggi, risalenti al 2006, bensì la professione di avvocato che entrambi esercitano. Ieri infatti erano presenti in qualità di difensori di una imprenditrice, accusata per un infortunio sul lavoro nel quale era rimasto ferito un operaio. Dopo la prima udienza, il processo è stato rinviato a settembre per avviare l’istruttoria. Gli avvocati De Santis (a sinistra nella foto) e Prioreschi sono nel collegio difensivo con l’avvocato maceratese Cinzia Cioverchia e con un collega di Salerno. La loro presenza è stata subito notata dalle numerose persone che ieri erano nel palazzo di giustizia: De Santis e Prioreggi sono infatti volti notissimi tra tutti gli appassionati di calcio, non solo juventini.