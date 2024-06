L’ex arbitro Rizzoli fa tappa a Porto Recanati

Ha fatto tappa a Porto Recanati l’ex arbitro internazionale di calcio, Nicola Rizzoli, che si è concesso una bella cena di pesce con diversi amici al ristorante Jakugè, nel lungomare Lepanto. Proprio lui si trovava di passaggio nelle Marche perché era andato a trovare l’amico recanatese Nicola Nicoletti, anch’egli per lungo tempo assistente arbitrale in serie A, così come a livello internazionale. "Solo a metà cena mi sono accorto delle presenza di Rizzoli nel mio ristorante – racconta il titolare Eugenio Mirate –, perché il locale era pieno e allora sono stati i camerieri più giovani a riconoscerlo. Prima si è mangiato un antipasto freddo e poi una frittura di pesce dell’Adriatico. Dopo un po’, sono andato al loro tavolo e ho fatto gli onori di casa, presentandomi a Rizzoli. Ovviamente, sia con lui che con Nicoletti, ci siamo scattati una foto ricordo".