L’ex assessore Gobbi al Tar: "Cacciato senza motivo"

L’ex assessore al commercio di Tolentino Fabiano Gobbi fa ricorso al Tar contro il decreto con cui il sindaco Mauro Sclavi gli ha revocato le deleghe. Giovedì ci sarà l’udienza. È difeso dall’avvocato Marco Gasparri, mentre il Comune di Tolentino ha dato l’incarico agli avvocati Andrea Calzolaio e Stefano Torregiani (per 17mila euro). Gobbi aveva annunciato di voler fare ricorso a febbraio, dopo la cacciata. Le ex assessore Elena Lucaroni e Flavia Giombetti invece non hanno optato per questa strada. Secondo l’avvocato di Gobbi la revoca non può essere motivata solo da ragioni di carattere politico. "L’assessore Gobbi, nel corso dell’intero 2024 – era scritto nel decreto del sindaco – ha posto in essere iniziative e ha tenuto comportamenti non in linea con le direttive impartite dall’organo di governo, in particolare contrastando e disattendendo richieste considerate strategiche dall’amministrazione ovvero dal sindaco. Si è rifiutato di avviare/attuare punti importanti del programma con cui si è presentata la coalizione. Spesso, alle richieste di chiarimento sulle scelte politiche e amministrative poste in essere dall’assessore, non sono seguite risposte, tanto da costringere un consigliere di maggioranza a formulare una richiesta di accesso agli atti per ottenere informazioni. Questo comportamento ha creato divergenze e tensioni nei confronti dei funzionari dell’ente e, in maniera ancor più grave, ha ingenerato malumori nella componente consiliare che sostiene la maggioranza di governo".