L’ex Babaloo venduto all’asta: "Diventerà una struttura turistica"

L’imprenditore Alfio Caccamo, proprietario del parco commerciale Corridomnia, con la società Brand srl di Pieve Torina si è aggiudicato all’asta l’ex Babaloo di Porto Potenza Picena per 350mila euro. Un’asta a cui è stato l’unico a partecipare. E ora l’obiettivo è far rinascere l’area.

Il Babaloo era stata eletta la miglior discoteca all’aperto d’Italia, frequentatissima dai giovani di tutta la regione e non solo, con la pista da ballo sull’acqua. Un posto unico sopra a un lago artificiale, con una capienza di quasi 10mila persone e dal 2002 ampliato con il Bababeach. Dopo il boom, però, era arrivato il fallimento con l’abbandono del locale nel degrado. E la storia era finita anche in tribunale. "Ho tanti bei ricordi legati all’ex Babaloo – spiega Caccamo –, così mi sono detto: “Perché non ridare vita a questo posto?“ Sono innamorato della zona. E mi calo in un ogni nuova sfida con passione. Per ora è prematuro dire la destinazione specifica, bisogna capire e studiare la situazione, comunque ospiterà una struttura nell’ambito turistico-ricettivo. Un luogo di livello per attirare più gente possibile a Porto Potenza. La risposta del territorio è stata buona, a conferma che ho fatto la scelta giusta. Anche il sindaco Noemi Tartabini mi ha chiamato per complimentarsi, affinché quella non sia più un’area degradata".

I lavori di smantellamento sono iniziati nel febbraio 2021. Nell’ottobre dello stesso anno una società immobiliare di Ancona, la Avantgarde, aveva ottenuto l’aggiudicazione provvisoria in tribunale per 1,5 milioni, versando subito 300mila euro e un fondo spese di 150mila, con l’impegno di pagare il resto entro novanta giorni. Il progetto era realizzare per quella estate una discoteca, un piano bar e una sala cerimonie. Ma dopo una serie di proroghe, alla fine il giudice Jonata Tellarini non aveva potuto fare altro che dichiarare decaduta l’aggiudicazione provvisoria, dando mandato al delegato alla vendita di procedere con una nuova asta. L’area era stata proposta nel maggio 2022 a due milioni di euro, ma nessuna offerta era stata presentata. Il delegato nel frattempo ha riprovato a offrire l’ex Babaloo riducendo via via il prezzo. Fino ad arrivare a oggi.

Lucia Gentili