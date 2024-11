L’ex boss Salvatore Annacondia agli arresti domiciliari

È stato scarcerato e si trova agli arresti domiciliari da nove giorni Salvatore Annacondia, il 67enne pugliese a cui sono stati attribuiti 72 omicidi, ex collaboratore di giustizia.

Il mese scorso Annacondia era finito in carcere: era stato accusato di aver chiesto una somma di denaro a un imprenditore fermano minacciando di morte lui e la sua famiglia. Le pressanti richieste averebbero, però, ottenuto l’effetto contrario perché l’imprenditore, terrorizzato, invece di pagare, si era rivolto agli uomini della questura di Fermo per chiedere aiuto. Come d’accordo con la polizia, l’imprenditore aveva poi confermato di voler saldare il debito, e ha ricevuto istruzioni per l’incontro fissato a Civitanova. Ma all’appuntamento, ad attendere Annacondia c’erano gli uomini della questura di Fermo, che avevano arrestato il 67enne in flagranza di reato. Il giudice Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata aveva convalidato l’arresto e aveva disposto la misura cautelare in carcere. L’ex boss pugliese, difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, dal carcere aveva dato la sua versione sulla vicenda, negando ogni responsabilità e assicurando che quei 5mila euro che aveva con sé l’imprenditore del Fermano gli erano stati offerti da una terza persona. Il pugliese aveva anche riferito di conoscere l’imprenditore, poiché cliente abituale del ristorante di sua figlia a Civitaniva.

Nei giorni scorsi, l’avvocato Gabriele Cofanelli (nella foto) ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere, per sostituirla con quella degli arresti domiciliari. E l’istanza è stata accolta dal tribunale. Così Annacondia è potuto rientrare in casa.le indagini sulla vicenda sono in corso.