"L’ex cartiera è abbandonata al degrado"

Lo stato in cui versa l’ex cartiera, nel pieno centro storico di San Cesario, è stata oggetto di una formale segnalazione da parte della consigliera di opposizione Sabina Piccinini, che si chiede al contempo anche quale sarà il futuro di quest’area. "Lo stabilimento industriale – denuncia Piccinini – è stato dismesso quasi vent’anni fa e oggi perde i pezzi, fra ruderi, abbandono, degrado e fatiscenza. Pezzi dell’impianto di depurazione si sfaldano col vento, i capannoni rischiano di crollare, piante e cespugli spuntano ovunque, una mega-cisterna per carburanti è abbandonata, qualche ratto ogni tanto fa il suo giro. Da quando l’ex cartiera ha chiuso nel 2007, i residenti delle zone limitrofe devono quotidianamente convivere con tutti i disagi che derivano da un impianto industriale abbandonato e, problema non secondario, c’è sempre il deprezzamento degli immobili. Le proteste e le segnalazioni si susseguono da anni, anche perché l’area degradata è in pieno centro storico. Nel 2004, convinta di poter spostare la cartiera nella zona industriale della Graziosa, l’amministrazione rese edificabile l’area industriale con un’apposita variante al piano regolatore. Il sindaco difese la scelta definendola "quanto mai opportuna perché, se la ditta avesse deciso di cessare la produzione quando il terreno fosse stato ancora catalogato come area industriale, non avrebbe avuto l’obbligo di bonificarla". Parole che oggi risultano davvero sconsolanti: la proprietà ha avuto il suo bel "regalo milionario", ha chiuso l’attività, ma niente bonifica. A distanza di tanti anni ci ritroviamo con un polo industriale da risanare nel bel mezzo del paese, proprio quello che non avrebbe dovuto accadere".

Dall’altra parte il sindaco Francesco Zuffi rileva: "Il piano particolareggiato del 2004 è decaduto e non ha più senso parlare di edificabilità o meno con la nuova legge urbanistica regionale del 2017. Dobbiamo dirlo chiaramente ai cittadini: l’ex cartiera è recuperabile, ma gli investitori devono trovare le giuste condizioni economiche. Si tratta quindi di una sfida complessa, che non va banalizza né raccontata come facile e immediata. Noi ci stiamo provando: già da anni abbiamo aperto un tavolo di confronto con la proprietà e stiamo provando a trovare investitori interessati. Per questo, utilizzeremo la leva del nuovo Piano Urbanistico Generale per mettere in campo ulteriori condizioni per favorire il recupero dell’area".

Marco Pederzoli