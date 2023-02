L’ex casa di riposo si trasforma: ecco cinque appartamenti

Sono partiti a Gagliole, in località Casetre, i lavori di riqualificazione dell’ex casa di riposo per la realizzazione di cinque appartamenti a uso turistico-culturale: "L’importanza strategica di quest’opera è fondamentale, tant’è che per attingere ai fondi del Pnrr con i quali poter effettuare i lavori di ristrutturazione dell’edificio e di realizzazione dei cinque alloggi al suo interno il Comune ha dovuto costituire un usufrutto trentennale – dichiara il sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli –. Tale struttura andrà infatti ad inserirsi in un’area dove sono già presenti il centro di educazione ambientale regionale ed un ostello: ciò proprio per implementare la capacità ricettiva dell’entroterra gagliolese". L’importo inziale per i lavori è stato di 835mila euro, con un’implementazione del 15% grazie a ulteriori finanziamenti provenienti dal commissario per la ricostruzione, per un totale di oltre 900mila.