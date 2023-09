L’ex consigliere Perfetti:: "Convenzioni trasporti, pubblicate le delibere"

"Sì, il servizio di trasporto è garantito. Ma non per volere del sindaco di Penna San Giovanni Stefano Burocchi, bensì grazie all’intervento del prefetto di Macerata. Burocchi può raccontare tutte le favole che vuole ma i fatti, documentabili, parlano chiaro". Marco Perfetti (ex consigliere di minoranza), uno dei genitori che avevano sollevato il problema del trasporto scolastico per gli studenti delle medie iscritti al plesso di Gualdo, torna sul tema. "Burocchi parla di una "convenzione stipulata" con Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano e Servigliano. Chiedo di pubblicare le delibere di tali convenzioni – prosegue Perfetti –. Ho i miei fondati dubbi per affermare che non ci sia nulla da parte degli altri Comuni citati e una "convenzione stipulata" si fa tra due soggetti, non da soli. Spero che Burocchi sappia che una "convenzione" tra Comuni non si "stipula" con una telefonata. La gravità non è solo nell’affermazione, ma di aver fatto leva proprio su questi accordi, sin dall’inizio della questione, per forzare lo spostamento dell’iscrizione dei nostri figli da Gualdo verso questi Comuni alla luce di tali convenzioni sul trasporto".