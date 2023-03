L’ex deputato Morgoni incontra l’ambasciatore della Corea del Sud

Nuovo incontro diplomatico per l’ex deputato portopotentino Mario Morgoni, adesso presidente dell’Isia (Istituto Italiano per l’Asia). Infatti, dopo che la scorsa settimana aveva invitato l’ambasciatore dell’Azerbaijan Rashad Aslanov a visitare le Marche, giovedì si è recato a Roma, dove a incontrato l’ambasciatore della Corea del Sud, Seong-Ho Lee. Un primo passo, questo, che ha l’obiettivo di creare un’importante collaborazione tra i due Stati. A darne notizia notizia è stato lo stesso Morgoni. "Giovedì a Roma, – scrive Morgoni in comunicato stampa – nella sede dell’ambasciata ai Parioli, ho incontrato come presidente dell’Istituto Italiano per l’Asia, l’ambasciatore della Repubblica della Corea del Sud in Italia, Seong-Ho Lee, insieme al primo segretario dell’ambasciata Chulgyu Lee, alla consigliera di ambasciata Park So-Yeon e alla segretaria dell’ambasciatore e interprete Kelly Yeonja Kim". In tutto ciò, Morgoni fa sapere che "l’incontro è stato molto positivo e cordiale e ha visto l’impegno reciproco a realizzare iniziative e promuovere occasioni per favorire una migliore conoscenza e una proficua collaborazione tra due Paesi che intrattengono già rapporti di solida amicizia. All’incontro hanno partecipato anche Antonio Loche, storico presidente e animatore per decenni dell’Istituto e Domenico Palmieri, e ora segretario generale".