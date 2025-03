L’ex dirigente comunale eletto segretario dei pensionati della Cisl

Gianluca Puliti è il nuovo segretario della Fnp Cisl di Macerata-Civitanova. L’ex dirigente del Comune di Macerata è stato eletto dal consiglio direttivo nel corso del congresso territoriale – presente il segretario generale Fnp delle Marche Silvano Giangiacomi – che ha visto la partecipazione di oltre 100 delegati in rappresentanza di oltre 15mila iscritti. Sono entrati a far parte della nuova segreteria Marisa Biloni, Giovanni Catena e Luciano Dionisi.

"Le carenze e i disservizi della sanità, l’insufficienza delle politiche socio-assistenziali, l’erosione del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici – ha dichiarato il neo segretario – sono le direttrici su cui la Fnp Cisl Macerata-Civitanova promuoverà la contrattazione sociale con le amministrazioni locali, a tutela dei pensionati, delle persone anziane e dei più fragili. Vogliamo confrontarci con i Comuni per affrontare le tante questioni scottanti che stanno sul tappeto, come la carenza di strutture residenziali per anziani, l’aumento dei costi delle rette della case di riposo e delle Rsa il sostegno ai caregiver, ovvero ai familiari impegnati nella cura dei loro cari in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, la adozione di progetti significativi che si occupino di monitorare potenziali situazioni di marginalità, emarginazione, difficoltà e disagio degli anziani soli o in coppia".