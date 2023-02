L’ex generale Piccinelli a Sanremo: "Curo la sicurezza degli artisti"

Dalla vicepresidenza del Paolo Ricci alla gestione della sicurezza al festival di Sanremo. Il tutto passando per l’Arma dei carabinieri, per la quale è stato Generale. E’ la bella storia di Paolo Piccinelli (nella foto), civitanovese d’adozione, figlio del giornalista Franco che nel 1979 venne gambizzato dagli estremisti di sinistra. Piccinelli, eletto a ottobre nel cda dell’Asp Paolo Ricci dopo aver partecipato alle elezioni comunali in quota Vince Civitanova, opera come consulente per la sicurezza dei grandi eventi Rai. E di "grande orgoglio" ha parlato anche Roberto Ciccola, presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri, di cui Piccinelli è volontario "da quando è arrivato in città", ha spiegato lo stesso Ciccola nel rivolgergli un forte in bocca al lupo.

Piccinelli, che cosa fa a Sanremo?

"Da consulente mi occupo di redigere i piani sicurezza, effettuo la perimetrazione dell’area, coordino le guardie giurate e così via. Tutto ciò, chiaramente, in collaborazione con Questura e Prefettura. Seguiamo i percorsi che fanno gli ospiti del festival per far sì che tutto fili liscio e che non ci sia la calca. Ma è vero che diversi artisti sono molto disponibili a rilasciare autografi o a farsi immortalare insieme ai fan. E così, cerchiamo di agevolare anche questo aspetto".

Che tipo di atmosfera si respira da quelle parti?

"Questo è il terzo Sanremo che seguo per lavoro, ma stavolta è diverso, non ci sono più le restrizioni della pandemia. La musica è anche sul palco di Piazza Colombo e nella Costa Crociere ormeggiata vicino al porto. Perciò, è pienone di pubblico e si stima la presenza di circa centomila persone in giro per la città, oltre alle serate dell’Ariston che ovviamente fanno registrare il tutto esaurito. Si avverte un’atmosfera serena, oltre a un livello di sicurezza particolarmente alto, essendo la città controllata da numerosi presidi delle forze dell’ordine".

Ha parlato con qualche artista?

"Certamente, al momento ho interloquito con i Cugini di Campagna, Leo Gassman e Mahmood".

Francesco Rossetti