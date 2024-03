L’ex hotel Balcone delle Marche finisce all’asta per la decima volta

Il complesso dell’albergo ex comunale "Balcone delle Marche" di Cingoli per la decima volta andrà all’asta in Tribunale, domani: valore di stima un milione di euro, offerta minima da 450.000 euro. Realizzato nel 1926 dall’amministrazione municipale trasformando in struttura ricettiva il convento dei Padri Francescani collegato alla chiesa di San Francesco, situato proprio di fronte alla meravigliosa visione panoramica da cui ha preso il nome, inattivo dai primi anni ’90, l’hotel si presenta in unico corpo, sviluppato su quattro livelli: tre piani e un seminterrato, con tetto a terrazza praticabile, cortile alberato e a uso esclusivo, delimitato da un muro di recinzione e da un cancello in ferro. L’edificio si eleva su una superficie utile di circa 2610 mq, con una volumetria di quasi 8340 mq.

L’albergo è stato, e può tornare a essere se chi se lo aggiudicherà effettuerà i lavori da completare per renderlo fruibile, un "fiore all’occhiello" per il turismo cingolano: pranzi di nozze, intensa ospitalità, permanenza per il ritiro estivo di squadre di serie A e B (Roma nel periodo anteguerra, poi l’allora Anconitana,la Spal, il Cesena) insomma un’operatività per cui sussistono presupposti e potenzialità sicuramente concrete e ragguardevoli. Andate deserte le precedenti licitazioni, chissà che questa in calendario, considerato l’importo dell’offerta minima, non abbia esito positivo.

Gianfilippo Centanni