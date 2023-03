L’ex maestra Gasparrini fa 100: bella sorpresa all’istituto Fusco

Maestre centenarie all’istituto Fusco in via Regina Margherita di Civitanova. Dopo la Giuggioloni, di cui abbiamo parlato mesi fa, ieri traguardo del secolo anche per l’insegnante Ledia Gasparrini, nata a Loro Piceno ("ci tengo!") il 24 marzo 1923, attorniata per il taglio della torta dalle tre figlie Laura, Doriana e Roberta e da suor Elisa, direttrice della struttura. Fra qualche mese sarà la volta di un’altra centenaria, ieri vispa con tutte le altre commensali ospiti all’ora di pranzo. Curiosità: il marito della maestra Gasparrini, Renato Germani, ha compiuto 102 anni. Una coppia – dunque – davvero bella e longeva. Dopo aver studiato a San Ginesio Ledia Gasparrini ha insegnato da giovanissima a Roma (Primavalle), poi a Cingoli, Civitanova (Santa Maria Apparente), quindi a Mogliano, dove è vissuta da sposata. Ha conosciuto bene anche il professor don Rolando Di Mattia, docente al Liceo Classico di Civitanova (quando la sede era nella città Alta nel Palazzetto Bonaparte) e parroco a Loro Piceno, dove nel circolo Acli aveva una biblioteca fantastica, meta per ricerche anche di tanti suoi giovani allievi civitanovesi.

Ennio Ercoli