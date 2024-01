L’ex mobiliere. Bracaccini compie 80 anni

Compie 80 anni l’ex mobiliere Ezio Bracaccini, conosciutissimo ad Appignano, la sua città d’origine, e Porto Recanati, dove risiede da diversi anni. Ezio è stato infatti il titolare dello storico e famoso mobilificio Bracaccini, aperto verso il 1940 ad Appignano, dal padre Euno. E ben presto, ancora giovanissimo, Ezio aveva affiancato il babbo per poi prendere le redini dell’azienda di famiglia. Questo, producendo rigorosamente arredamenti e mobili di fattura artigianale, in un maxi capannone con oltre 40 dipendenti. Tanto da diventare uno dei mobilifici più importanti delle Marche e arrivando a vendere i propri prodotti persino in Emilia-Romagna. Fino a quando Ezio, soprattutto con il sopraggiungere degli anni, decise nel 2004 di cessare la sua attività. "E lo feci lasciando un’azienda con i conti a posto, insomma una Ferrari con il serbatoio pieno", ama spesso raccontare. Inoltre, in tutti questi anni, è sempre stato vicino al sociale e al mondo sportivo di Appignano. Oggi è il giorno della sua grande festa, per brindare al bel traguardo che ha appena tagliato. E lo farà insieme all’amata moglie Daniela, alla figlia Novella e agli amici di una vita. A Ezio anche gli auguri del Carlino, di cui è un instancabile lettore da 60 anni.