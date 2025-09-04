L’ex negozio Coltorti all’Accademia. Tremila euro al mese per la Provincia

La Provincia di Macerata ha concesso in affitto all’Accademia di belle arti i locali dell’ex negozio di abbigliamento "Coltorti" – di proprietà dell’ente – in corso della Repubblica 65. I locali erano rimasti sfitti a seguito della cessazione del precedente contratto, così la Provincia ha accolto la richiesta arrivata dall’Accademia che necessitava di nuovi spazi da utilizzare per le proprie attività didattiche, in particolare come biblioteca e sala espositiva.

Per verificare se fosse possibile arrivare a un accordo, a luglio è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza dei tecnici di entrambe le parti, in seguito al quale gli spazi richiesti sono stati giudicati pienamente idonei a soddisfare l’esigenza manifestata dall’Accademia, tenuto conto della posizione, della superficie disponibile, della distribuzione interna e della dotazione impiantistica, nonché delle eccellenti condizioni manutentive e conservative rilevate.

I tecnici dell’Accademia hanno anche apprezzato la presenza di alcuni arredi ritenuti funzionali alla futura realizzazione degli allestimenti della biblioteca e della sala esposizioni. Alla luce dei riscontri positivi emersi durante il sopralluogo, e tenuto conto dell’elevato livello qualitativo degli spazi in oggetto sotto il profilo strutturale, impiantistico e manutentivo, l’Accademia ha accolto la proposta di canone formulata dalla Provincia, pari a 3mila euro al mese (36mila euro l’anno), per uno spazio complessivo di 224 metri quadrati.

La durata del contratto prevista è di nove anni, salvo recesso anticipato. L’Accademia di belle arti sarà incaricata quale custode dei locali che le verranno consegnati contestualmente alla firma del contratto di concessione che avverrà nelle prossime settimane.