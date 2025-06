L’ex parroco di Corridonia da Gerusalemme tranquillizza i fedeli e gli amici lontani: "Lo scudo funziona, ma tante vittime innocenti"

"Sto bene, anzi stiamo tutti bene". Ha tenuto a rassicurare tutti suoi fedeli don Fabio Moretti, parroco di Corridonia che dallo scorso anno è impegnato in un percorso di studio in Terra Santa, oggi uno dei centri della guerra in Medio Oriente. "Viviamo con fede le vicende liete e tristi di questa Terra Santa che amiamo – ha spiegato –. Siccome la amiamo, ne condividiamo le pene e, come ogni cittadino su questo suolo, al suono della sirena e delle allerte nelle applicazioni del cellulare, ci proteggiamo nei rifugi. Lo scudo missilistico detto Iron Dome finora ha funzionato con grande precisione, visto che delle centinaia di missili lanciati da diverse parti e nazioni ostili, solo pochissimi hanno raggiunto i bersagli, mietendo spesso vittime civili come sempre innocenti. Gerusalemme è stata ben protetta, e confidiamo che la presenza di luoghi santi delle tre grandi religioni monoteiste preservi dalla distruzione luoghi cari a tutte le nazioni in gioco – ha aggiunto –. Lo spazio aereo al momento è chiuso ai voli civili e quindi qualsiasi partenza è rimandata a tempi più propizi. Proprio qui, dove Dio si è fatto carne per assumere su di sé il peccato del mondo, sembra da sempre dilagare senza limiti il male. Non oggi solo ma nella storia, sempre qui. Questa Terra Santa ci insegna che l’unico rimedio è Cristo che ci ha portato una pace “disarmata e disarmante“ come ci ha detto Papa Leone".