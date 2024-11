L’ex scuola Mestica all’imprenditore Paolini: cantiere nel vivo

In attesa che partano i lavori al Convitto, è entrato nel vivo il cantiere per il recupero dell’ex scuola Mestica in via Sibillini, in centro storico. La struttura – anch’essa lesionata dalle scosse di otto anni fa – è stata acquistata dall’impresa Paolini di Recanati, che ne ha rilevato la proprietà da Cassa Depositi e Prestiti, dopo l’operazione delle ex Casermette, con la realizzazione del polo scolastico che ospita le scuole Mestica (un tempo ospitata, appunto, nell’immobile di via Sibillini) e Alighieri. I lavori sono partiti alla fine dello scorso agosto. Il proprietario della struttura non si è mai sbilanciato sui suoi progetti, ma stando a quanto trapela al piano terra dovrebbero sorgere delle aule didattiche, che potrebbero ospitare lezioni scolastiche e universitarie. Resta, invece, tutto da scrivere il futuro dell’ex scuola Alighieri in via Giuliozzi. Due anni e mezzo fa l’Università di Macerata aveva offerto mezzo milione di euro a Cassa Depositi e Prestiti, ma alla fine non se n’è fatto niente.