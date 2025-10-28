L’ex sindaco assolto dall’accusa di peculato

Per sei anni sotto processo, con 35mila euro sequestrati e il rischio di una condanna a 4 anni, è stato invece assolto con la formula più ampia l’ex sindaco di Matelica Alessandro Delpriori. Accusato di peculato, ha dimostrato la sua innocenza.

Il processo riguardava fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016. Eletto sindaco nel 2014, Delpriori era automaticamente diventato curatore di un uomo che dal 1995 era stato dichiarato inabilitato per alcune patologie. Ad agosto e settembre 2015, dal conto di quest’ultimo furono prelevati 15.500 euro, poi accreditati sul conto della presidentessa di una società sportiva, di cui era allenatore il consulente finanziario di Delpriori. I 15.500 euro poi erano stati inviati all’allenatore. Altri 30mila euro erano stati prelevati con il bancomat del matelicese tra il settembre 2015 e il 16 novembre 2016, giorno in cui l’inabilitato poi era morto. Queste spese avevano insospettito i familiari del defunto, che avevano fatto una denuncia. Il sindaco, la presidentessa e l’allenatore erano finiti sotto accusa per peculato. Gli ultimi due avevano patteggiato, Delpriori invece aveva affrontato il processo. E in aula, assistito dagli avvocati Enrico e Andrea Carmenati, ha dimostrato di non aver prelevato un euro dal conto del matelicese, anche perché aveva consegnato il bancomat all’inabilitato, che poteva usarlo entro un certo limite di spesa, come aveva fatto. Il sindaco non era neppure in città quando erano stati fatti alcuni prelievi.

La procura aveva chiesto la condanna a quattro anni per lui, ma il tribunale di Macerata ieri lo ha assolto con la formula più ampia. I giudici hanno anche disposto la restituzione immediata dei 35mila euro, sequestrati a Delpriori durante le indagini. Il Comune di Matelica, in giudizio come responsabile civile, si era anche costituito come parte offesa chiedendo 5mila euro di risarcimento per il danno di immagine. Anche i familiari dell’inabilitato erano parti civili con gli avvocati Alessandro Casoni e Daniela Ghergo.

La sentenza ieri è stata una liberazione per Delpriori.