L’ex sindaco Cardinali all’incontro coi focolarini

L’ex sindaco di Montecosaro, Stefano Cardinali, ha partecipato a Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore, a un incontro con moltissimi focolarini, il Movimento diffuso in 180 paesi al mondo, fondato 80 anni fa esatti dalla trentina Chiara Lubich, ora guidato da Margaret Karram (nella foto con Cardinali), nata ad Haifa, attualmente alla guida dello stimato movimento ecclesiale che ha il suo quartier generale a Rocca di Papa, vicino Roma. La presidente Karram, con stato maggiore del Movimento, è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco, mentre il 5 dicembre è venuta a Loreto, dove la stessa fondatrice ha avuto l’ispirazione per dare vita a questa opera, che ha portato e porta sorriso, ottimismo e spirito di fraternità nei vari ambienti. "Sono stato invitato – ha aggiunto Cardinali – come presidente di ’Città per la Fraternità’. Insieme a me c’erano l’ex sindaco di Rocca di Papa, Pasquale Boccia e altri due membri del direttivo (Lina Ciampi e Paolo de Maina). Ho conosciuto il Movimento da ragazzo, nel 1978, quando a Montecosaro, nella parrocchia della SS. Annunziata, è venuto un sacerdote focolarino, don Gianni Di Chiara. Una figura carismatica che ha fatto subito breccia nel cuore delle persone e soprattutto ha saputo affascinare i giovani parlando dell’ideale di Chiara Lubich". Ennio Ercoli