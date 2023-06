L’ex sindaco Moscioni rimane a capo dell’Aris Marche

Sarà ancora il potentino Paolo Moscioni a guidare l’Aris Marche. Si tratta dell’associazione di categoria che nelle Marche rappresenta la maggior parte delle strutture di riabilitazione, tra cui la Fondazione Don Gnocchi, la Lega del Filo d’Oro, Kos Care-Santo Stefano, Il Villaggio delle Ginestre, la Buona Novella, la Comunità di Capodarco, la Casa di Cura San Giuseppe, il Centro Autonomia e Vita onlus. Infatti durante l’assemblea regionale dell’associazione, svolta martedì, lui è stato nuovamente confermato per svolgere un altro come presidente regionale dell’Aris. Moscioni è molto conosciuto in città e non solo, perché negli anni Novanta era stato sindaco di Potenza Picena. Inoltre, vanta una lunga carriera da dirigente dell’allora Gruppo Santo Stefano, poi confluito in Hss e oggi Kos Care. Oltre a ciò, è anche membro del Consiglio nazionale di Aris. E, proprio per tale motivo, Moscioni ha colto l’occasione per manifestare pure la sua preoccupazione per il particolare e difficile momento che la sanità, sia pubblica che privata, sta attraversando. "Anche nella nostra regione ci sono accordi di budget ancora sospesi – dice Moscioni – che possono mettere a rischio le attività di riabilitazione che si rivolgono essenzialmente a persone fragili". Quindi, conclude Moscioni, "mi auguro di poter positivamente chiudere questi accordi sospesi il prima possibile dando tranquillità ai pazienti assistiti e ai professionisti che operano nelle strutture riabilitative regionali".