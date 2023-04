L’ex sindaco Paoloni: "Ok il restyling della piazza Ma bisogna saper spendere bene le risorse"

"Ok al restyling di piazza. Ma le risorse che arrivano col piano nazionale complementare per le aree sisma vanno spese bene". Il capogruppo della minoranza di Belforte Roberto Paoloni, l’ex sindaco, interviene sul progetto di piazza Umberto I. "Già nelle due assemblee pubbliche organizzate dal Comune – spiega – la cittadinanza ha espresso perplessità. Pure all’interno della stessa maggioranza ci sarebbe qualche frizione. Parliamo di un progetto che stravolge e snatura un luogo importante. I fondi del piano nazionale per le aree sisma, se male utilizzati, possono creare ferite insanabili sui territori; un esempio, la nuova (e unica) piazza del nostro Comune. Il progetto, molto discusso in paese, non è in linea con lo storico borgo del XII secolo: giochi d’acqua, zampilli stile micro geyser (tra l’altro in un’area dove storicamente l’acqua non c’è) e altre scelte architettoniche discutibili. Il tutto abbattendo una pianta secolare, un cedro del Libano di oltre 20 metri. Si spenderà per questa fin troppo "moderna" piazza oltre un milione di euro. Ma siamo sicuri che Belforte abbia bisogno di questo? I soldi prestati dall’Europa vanno spesi per questo? Ho seri dubbi. La piazza andava sicuramente riqualificata e restaurata, ma sarebbero stati sufficienti un terzo di quei fondi per il completo rifacimento della pavimentazione e la sistemazione degli attuali giardini".