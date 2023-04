L’ex supermercato passa alla Curia: diventerà un centro pastorale

"Abbiamo messo un mattone" e compiuto un passo avanti concreto verso la trasformazione del supermercato "ex Lidl" di via San Giuseppe in un centro pastorale. Martedì, alla presenza dell’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, è stata posta la firma sul verbale di consegna dello stabile dalla Lidl Italia alla parrocchia dei Santi Pietro Paolo e Donato. Proprio lo scorso 21 dicembre, il Comune di Corridonia aveva dato in via libera in Consiglio comunale alla variante urbanistica necessaria, ed ora potrà partire la riconversione di una struttura da circa 1.400 metri quadrati, da tempo abbandonata, teatro di atti vandalici e giri loschi. "Una giornata storica – l’ha definita il parroco Don Fabio Moretti - resa possibile grazie all’impegno del nostro arcivescovo Rocco Pennacchio e degli uffici di Curia competenti, in modo particolare l’avvocato Guido Luccisano. Grazie alla Lidl, all’Amministrazione comunale di Corridonia attuale e precedente, a tutti i contribuenti che hanno firmato e firmeranno l’8x1000 alla Chiesa Cattolica perché è grazie al contributo che oggi possiamo avere questo immobile a vantaggio di tutta la comunità". Si potrà quindi già guardare al futuro. "I prossimi passi consisteranno nel dar inizio ad una progettazione tecnica degli spazi – ha illustrato il sacerdote - un iter che andrà avanti in concerto con tutte le realtà della parrocchia: sicuramente oltre 300 metri quadri saranno destinati alla nuova sede Caritas, ricavando possibilmente uno spazio per mensa e prima accoglienza, poi la parte restante sarà dedicata al ministero pastorale, vale a dire ambienti per catechismo, riunioni dei vari gruppi e ci sarà un grande salone da 200 posti come stabilito dagli standard della Cei che finanzierà il 75% dell’acquisto dell’immobile e ristrutturazione". Un primo appuntamento sarà il 6 maggio, prima dell’avvio dei lavori, con un incontro della pastorale giovanile diocesana in vista della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. "La fase progettuale sarà impegnativa – ha affermato Don Fabio - in quanto l’immobile dovrà essere energeticamente efficiente e sostenibile poi il bello è che si riuscirà a mettere insieme evangelizzazione e carità, sicuramente un aiuto per i giovani che ne usufruiranno. Inoltre, non si costruirà ex novo ma recuperiamo una struttura, quindi con un risparmio del suolo, vicina a centro storico e servizi".

Diego Pierluigi