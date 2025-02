L’ex vivaio rimesso a nuovo

L’area dell’ex vivaio del Comune di Tolentino è tornata alla luce. Realizzata oltre venti anni fa nel quartiere Foro Boario, e composta da una serra lunga 20 metri con impianto di riscaldamento, fertirrigazione, illuminazione e un camminamento pedonale, versava in uno stato di abbandono da molti anni. Grazie al lavoro di pulizia da parte degli operai comunali dell’ufficio manutenzioni, durato diversi giorni, tutta la zona è stata totalmente ripristinata, ripuliti la serra, la fontanella dell’acqua, il fosso che scorre vicino all’area, sistemata l’illuminazione. Inoltre è stata imbrecciata la strada del Vallato e sono stati tagliati tutti i rovi e le piante infestanti.

"Ora saranno valutate soluzioni per rendere totalmente fruibile questo spazio – interviene il sindaco Mauro Sclavi – per una nuova zona verde. È solo il primo passo di un progetto più ampio di valorizzazione del nostro patrimonio pubblico, per la riqualificazione urbana, sempre con l’obiettivo di creare una città più vivibile, inclusiva e sostenibile per tutti".

Alla conclusione dei lavori erano presenti il presidente del comitato di quartiere del Foro Boario Gianni Principi, che ha ringraziato l’amministrazione comunale, e i consiglieri delegati Luigino Luconi, Mirko Angelelli e Fabio Montemarani. Soddisfatto del risultato anche l’assessore all’ambiente Diego Aloisi.