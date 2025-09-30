L’exploit di Orlandani con Civici Marche

Con il 31,67 per cento (quasi un voto su tre), la lista Civici Marche è la più votata di San Severino: fa meglio anche di Fratelli d’Italia, che vince in quasi tutti i comuni della provincia. Il capolista della circoscrizione di Macerata era Jacopo Orlandani, vicesindaco settempedano e assessore, che ha ottenuto oltre 1.500 preferenze, la maggior parte delle quali a San Severino.

"Sono contento del risultato ottenuto – commenta Orlandani –, anche se non so se sarà sufficiente ad entrare in consiglio regionale. Non ho nessun rimpianto perché rappresenta comunque un traguardo significativo. È il frutto del mio impegno costante sul territorio e di una campagna elettorale portata avanti con sobrietà, eleganza e coerenza. Sempre tra la gente, ho voluto costruire un percorso che ha dato spazio al dialogo, senza mai ricorrere ad attacchi o polemiche. È così che l’avevo immaginata e voluta. Non ho mai pensato di scendere sul terreno dello scontro personale: ho preferito parlare di temi, quelli che riguardano da vicino la vita delle persone".

Il risultato ottenuto rappresenta una base solida "un riconoscimento da parte di tanti cittadini che hanno scelto di dare fiducia a un progetto politico fondato sulla concretezza, sull’ascolto e sulla serietà".