L’export a gonfie vele "Un’iniezione di fiducia"

Balzo in avanti delle esportazioni in provincia. Nel 2022 hanno raggiunto quota 2 miliardi e 121 milioni di euro, contro un miliardo e 743 milioni del 2021, quasi 380 milioni in più, una crescita del 21,7%. Un aumento inserito in un contesto regionale che registra un vero e proprio boom: con un valore assoluto che sfiora i 23 miliardi di euro, l’export delle Marche segna una crescita dell’82% rispetto al 2021, l’incremento più elevato tra tutte le regioni italiane. A fare da traino il settore farmaceutico localizzato soprattutto nel Piceno, che vola da 1,6 a 9,4 miliardi (+483,4%). Anche al netto del farmaceutico, però, la crescita dell’export è notevole, il 22% in più rispetto alla media italiana del 20%. In provincia di Macerata, nonostante il ridimensionamento subito nel corso degli ultimi 15 anni, dal 2008 in poi, con quasi 691 milioni di export (149 in più sul 2021) è sempre il settore dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori quello di maggior peso. In questo scenario, le nostre scarpe hanno ripreso a marciare, segnando un export superiore a quello precedente alla pandemia. Distanziati, seguono gli altri settori: i prodotti di altre attività manifatturiere (esportazioni per 269,5 milioni, oltre 26 in più), macchinari e apparecchi (265 milioni, 48 in più), apparecchi elettrici (201,8 milioni, 24 in più), articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti di minerali non metalliferi (182,6 milioni, 35 in più), sostanze e prodotti chimici (146,3 milioni, 14 in più), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (106,5 milioni, 18 in più), prodotti alimentari, bevande e tabacco (97,5 milioni, 15 in più), computer, apparecchi elettronici e ottici (58,7 milioni, 9 in più). Buona anche la tendenza dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, che indica una crescita da 13,8 a 18,3 milioni di esportazioni, come pure quella riguardante i settori del legno, carta e stampa, da 20,1 a 23,4 milioni, e mezzi di trasporto, da 17,6 a 23,7 milioni. Il saldo complessivo tra esportazioni e importazioni è decisamente positivo: 2 miliardi e 121 milioni contro 1 miliardo e 18 milioni di euro, anche se non mancano settori dove le importazioni superano le esportazioni (in quello agricolo a fronte di 23,7 milioni di export, l’import tocca quota 53,6 milioni). Certo è che i numeri indicano una economia che si va diversificando spingendo sempre più sui comparti innovativi (su computer, apparecchi elettronici e ottici, apparecchi elettrici e sostanze e prodotti chimici l’export supera l’import), ma senza abbandonare il suo punto di forza, vale a dire l’attività manifatturiera, che si sta tra l’altro misyrando con efficacia alle novità. "I dati ci incoraggiano, questo risultato è una buona notizia che ci fa affrontare i prossimi mesi con più fiducia, pur sapendo che potranno esserci ancora difficoltà e stalli. Per questo sarà ancora più importante la coesione istituzionale che ci vede come Camera accanto a Regione Marche, Università e associazioni di categoria per la messa a punto di strategie che rafforzino le nostre imprese nelle sfide internazionali", ha commentato Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche.

Franco Veroli