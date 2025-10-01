Lexus Tolentino e Coppa Davis. Grande Slam con il tennis in città

Una prima edizione da incorniciare per il Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, con gli spalti sempre pieni dal 14 al 21 settembre. Inoltre lunedì e ieri, al circolo tolentinate è stato esposto il trofeo della Coppa Davis, come tappa del Trophy Tour lanciato dalla Fitp per celebrare il successo della nazionale italiana nella storica competizione per nazioni, vinta per la terza volta nel 2024. Tante persone sono arrivate per ammirarla.

L’amministrazione comunale ha voluto congratularsi pubblicamente con l’associazione Tennis Tolentino (per il secondo anno consecutivo migliore scuola tennis delle Marche, al 13° posto della classifica nazionale delle Top School" e al primo posto regionale in questa categoria, ovvero la più alta tra le scuole tennis riconosciute dalla Federazione italiana tennis e padel). "Puntiamo al bis del Lexus Tolentino – ha annunciato in conferenza la vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo –. Ci candidiamo per il prossimo anno". Il torneo Wta 125 ha registrato in media mille spettatori ogni giorno, e 1.500 il venerdì e il sabato, da tutte le Marche ma anche dalle regioni limitrofe; 15 i giudici da fuori, altri 30 di linea, una quarantina i ball boys, trenta persone tra parte tecnica e manutenzione dal circolo, 5 driver, tre fisioterapisti e un dottore. Presente anche la responsabile mondiale di Wta Melissa Pine. "Un grande successo – ha aggiunto Pupo – anche in termini di pubblico. Una vetrina per la città: le migliori testimonial sono state le giocatrici, che hanno detto di essersi trovate molto bene come accoglienza e organizzazione del torneo. E nei momenti liberi hanno conosciuto la città".

"Anche aver potuto ospitare la Coppa Davis – ha aggiunto il presidente dell’associazione Tennis Tolentino Marco Sposetti – è stato un grande onore. Ci auguriamo che resti in Italia e che nel 2026 possa tornare a Tolentino. Sul fronte Wta un grazie anche alle istituzioni, al direttore del torneo Sergio Palmieri, alla supervisor Maria Cristina Barbarano e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento". "La cosa più importante è legare il nome di Tolentino con un circuito nel mondo" ha concluso il direttore del circolo Giancarlo De Leo.

Lucia Gentili