Lexus Tolentino Open, la finale è tra Brancaccio e Oliynykova

Tolentino (Macerata) 21 settembre 2025 - La tennista Nuria Brancaccio in finale al Lexus Tolentino Open. Sono passati oltre tre anni dall’ultima (e unica) finale giocata a livello Wta 125. A Bari, nel 2022, la campana si arrese all’austriaca Julia Grabher, ma dopo un lungo inseguimento la 25enne azzurra si è guadagnata l’opportunità di provarci una seconda volta. E ieri sera, contro l’olandese Arantxa Rus, mancina classe 1990, sulla terra battuta del Tennis Tolentino, la più forte è stata lei, seguita in tribuna da una leggenda del tennis azzurro come Roberta Vinci, oltre che dal coach Matteo Giangrande e dal preparatore atletico Diego Compiani. In un Centrale stracolmo di spettatori, la tennista di Torre del Greco si è imposta con un doppio 6-4, riuscendo a fare la differenza nei momenti chiave del confronto, dopo un’ora e 37 minuti di battaglia. «Sono veramente contenta – ha detto la campana –, perché tenevo un sacco a conquistare questa finale. Il pubblico mi ha aiutata davvero tantissimo, sin dal primo giorno. Con Tolentino è stato amore a prima vista». Oggi pomeriggio, Brancaccio (che in serata cerca il primo titolo della settimana: è in finale anche nel doppio a fianco di Silvia Ambrosio, contro le ceche Maleckova/Skoch) se la vedrà con l’ucraina Oleksandra Oliynykova. Quest’ultima ha battuto l’azzurra Silvia Ambrosio, che non è riuscita a reggere il confronto anche a causa di un problema alla coscia destra che ha richiesto una vistosa fasciatura fra primo e secondo set. Ma anche dopo l’intervento del fisioterapista la musica non è cambiata, fino al doppio 6-2 che ha regalato alla tennista di Kiev, classe 2001, la prima finale Wta in carriera. «Un risultato che ribadisce la dirompente crescita di una ragazza – ricordano gli organizzatori - che fino a un anno fa non era mai entrata nelle prime 300 del mondo, mentre oggi è numero 163 e salirà ancora dopo il risultato di Tolentino. Un bene

per lei, come per la visibilità della campagna che ha lanciato e porta avanti da un po’, chiamata «Drones 4 UA». Attraverso la vendita di attrezzature e altri cimeli raccolti nella sua attività in giro per il mondo, Oleksandra finanzia l’acquisto di droni da donare alle forze armate ucraine, fra le quali è impegnato anche suo padre». Oggi alle 16 sarà spettacolo al Tennis Tolentino. Per l’ingresso è previsto un biglietto, al prezzo di 5 euro. Questi giorni è stato sempre pienone al circolo, con il tifo di grandi e bambini. È possibile acquistare i tagliandi in loco alla segreteria del club oppure prenotarli, al 3516339716 o scrivendo una mail a segreteria@tennistolentino.it.