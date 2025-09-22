Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggiIncidente RavennaAggressione pitbullPrevisioni meteoClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaLexus Tolentino Open. Trionfa Oliynykova
22 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Lexus Tolentino Open. Trionfa Oliynykova

Lexus Tolentino Open. Trionfa Oliynykova

La prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, è stata vinta dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, che ieri pomeriggio, in...

Al Lexus Tolentino Open vince l’ucraina Oleksandra Oliynykova (foto. Cecoli)

Al Lexus Tolentino Open vince l’ucraina Oleksandra Oliynykova (foto. Cecoli)

Per approfondire:

La prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, è stata vinta dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, che ieri pomeriggio, in un Centrale gremito, ha battuto l’azzurra Nuria Brancaccio. La tennista di Kiev, classe 2001, ha portato a casa il titolo più importante in carriera, 125 punti per il ranking mondiale (salirà al numero 136, record personale). C’era gente assiepata in ogni angolo per assistere a quello che sulla carta doveva essere un match da 50 e 50, mentre sulla terra battuta è finito 6-2 6-0 in soli 64 minuti.

"Vincere un torneo – ha detto la Oliynykova – è sempre una sensazione incredibile, ancora di più davanti a così tanta gente. Quando l’atmosfera è questa mi viene più facile giocare il mio miglior tennis. Ho avuto un tabellone complesso, con tante avversarie di alto livello, ma in ogni incontro sono riuscita a trovare la strategia giusta, sfruttando le mie opportunità. Voglio dedicare questo successo a mio padre, impegnato da volontario con le forze armate ucraine. Ha sempre fatto tantissimo per la mia carriera, permettendomi di arrivare fino a qui, e mi auguro che un giorno possa finalmente tornare ad accompagnarmi in un torneo. Per me, questa, è la motivazione più importante".

La giocatrice sta portando avanti la campagna "Drones 4 UA"; attraverso la vendita di attrezzature e altri cimeli raccolti nella sua attività in giro per il mondo, finanzia l’acquisto di droni da donare alle forze armate ucraine, fra le quali appunto è impegnato anche il padre.

Sabato sera, invece, la finale di doppio è stata vinta dalle ceche Jesika Maleckova/Miriam Skoch, che hanno avuto la meglio su Silvia Ambrosio/Nuria Brancaccio (6-3 3-6 10/8). Grande soddisfazione per gli organizzatori. "Abbiamo assistito a uno splendido torneo, con un livello di gioco molto elevato – ha commentato Marco Sposetti, presidente del Tennis Tolentino -. Abbiamo ricevuto ottimi feedback, da parte sia delle giocatrici sia dei vertici della Wta. Un grazie anche alle istituzioni, al direttore del torneo Sergio Palmieri, alla supervisor Maria Cristina Barbarano e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento".

Da oggi partono i corsi gratuiti, dal 29 le scuole di tennis e padel. "Il 29 e il 30 avremo l’onore di ospitare al club il Trophy Tour della Coppa Davis: un’altra occasione per noi importantissima per promuovere il tennis fra i giovani", ha concluso. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 12 di lunedì 29 fino alle 12 di martedì 30, con ingresso gratuito.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ucraina