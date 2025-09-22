Lexus Tolentino Open. Trionfa Oliynykova

La prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, è stata vinta dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, che ieri pomeriggio, in un Centrale gremito, ha battuto l’azzurra Nuria Brancaccio. La tennista di Kiev, classe 2001, ha portato a casa il titolo più importante in carriera, 125 punti per il ranking mondiale (salirà al numero 136, record personale). C’era gente assiepata in ogni angolo per assistere a quello che sulla carta doveva essere un match da 50 e 50, mentre sulla terra battuta è finito 6-2 6-0 in soli 64 minuti.

"Vincere un torneo – ha detto la Oliynykova – è sempre una sensazione incredibile, ancora di più davanti a così tanta gente. Quando l’atmosfera è questa mi viene più facile giocare il mio miglior tennis. Ho avuto un tabellone complesso, con tante avversarie di alto livello, ma in ogni incontro sono riuscita a trovare la strategia giusta, sfruttando le mie opportunità. Voglio dedicare questo successo a mio padre, impegnato da volontario con le forze armate ucraine. Ha sempre fatto tantissimo per la mia carriera, permettendomi di arrivare fino a qui, e mi auguro che un giorno possa finalmente tornare ad accompagnarmi in un torneo. Per me, questa, è la motivazione più importante".

La giocatrice sta portando avanti la campagna "Drones 4 UA"; attraverso la vendita di attrezzature e altri cimeli raccolti nella sua attività in giro per il mondo, finanzia l’acquisto di droni da donare alle forze armate ucraine, fra le quali appunto è impegnato anche il padre.

Sabato sera, invece, la finale di doppio è stata vinta dalle ceche Jesika Maleckova/Miriam Skoch, che hanno avuto la meglio su Silvia Ambrosio/Nuria Brancaccio (6-3 3-6 10/8). Grande soddisfazione per gli organizzatori. "Abbiamo assistito a uno splendido torneo, con un livello di gioco molto elevato – ha commentato Marco Sposetti, presidente del Tennis Tolentino -. Abbiamo ricevuto ottimi feedback, da parte sia delle giocatrici sia dei vertici della Wta. Un grazie anche alle istituzioni, al direttore del torneo Sergio Palmieri, alla supervisor Maria Cristina Barbarano e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento".

Da oggi partono i corsi gratuiti, dal 29 le scuole di tennis e padel. "Il 29 e il 30 avremo l’onore di ospitare al club il Trophy Tour della Coppa Davis: un’altra occasione per noi importantissima per promuovere il tennis fra i giovani", ha concluso. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 12 di lunedì 29 fino alle 12 di martedì 30, con ingresso gratuito.