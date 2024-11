Lezione con Achille Lauro per i ragazzi di Unimc

Achille Lauro ospite a sorpresa nell’ultima lezione del ciclo di seminari sul tema "Il Marketing nel Metaverso", organizzato dal Dipartimento di Economia e Diritto di Unicam. In cattedra la direttrice Elena Cedrola insieme con Omar Eliano Lodesani e Tommaso Guerzoni di Formules, società di consulenza, marketing e gaming nel mondo virtuale. Il cantante, che in questo periodo sta vestendo i panni di giudice a X Factor si è collegato da remoto con la classe ed ha raccontato la sua esperienza, artistica e professionale, con il metaverso. Intervistato da Lodesani, il poliedrico artista ha raccontato di aver fatto il suo ingresso nel metaverso nel 2021 con un gioco a punti e a premi in cui era possibile ascoltare la sua musica e collezionare gli accessori dei suoi look iconici indossati sul palco di Sanremo. Sempre nel 2021, durante un suo concerto, il cantante, grazie alla tecnologia Nft (Non-Fungible Token), ha trasformato il proprio battito cardiaco in un’opera d’arte digitale certificata, poi messa all’asta per beneficenza. Achille Lauro ha ricordato le esperienze e sperimentazioni fatte, la sua voglia di aprirsi alle novità, di imparare dai grandi e dalla genialità dei giovani; ha detto di non aver ancora raggiunto il traguardo finale, sottolineando come nel percorso di crescita siano inevitabili e indispensabili errori e fallimenti e ha evidenziato anche l’importanza del team nelle scelte artistiche e manageriali del suo progetto.