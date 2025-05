Lezione con Girombelli

La nota stilista Donatella Girombelli (nella foto), anima del marchio Genny fondato nel 1961, parlerà a Civitanova di "Moda, economia e formazione". Temi interconnessi al centro dell’evento promosso dal Lions Club Cluana per oggi alle 17.30 nella sala convegni del Banco Marchigiano. Obiettivo: evidenziare il legame fra tradizione della moda marchigiana, l’evoluzione economica del settore e la formazione delle nuove generazioni. Donatella Girombelli, una protagonista della moda italiana nel mondo, racconterà il suo brillante percorso professionale, dalla crescita internazionale del brand fino alle sfide attuali, offrendo una testimonianza diretta e appassionata. Verrà proiettato anche un video esclusivo con un’intervista che ripercorre la storia e i successi di Genny. Accanto a Girombelli il direttore del Banco Marchigiano Massimo Tombolini, i rappresentanti dell’istituto Bonifazi–Corridoni, scuola impegnata nella formazione proprio nel campo della moda e del design, la dirigente Annamaria Marcantonelli e la professoressa Giuliana Compagnucci, con una delegazione di studenti. Il dialogo tra chi fa impresa e chi insegna sarà cruciale per comprendere le competenze richieste da un mercato in evoluzione.

Ennio Ercoli