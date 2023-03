Lezione della Carifermo sul risparmio: l’esperienza dei bambini

La classe prima B della scuola primaria di Mogliano ha visitato gli spazi della Filiale Carifermo del paese, dove la banca è presente dal 1992, per approfondire il tema del risparmio e partecipare all’iniziativa "Crea il logo". Gli alunni hanno raccontato le loro esperienze di piccoli risparmiatori, soffermandosi anche sulla differenza tra le monete di un tempo e quelle di oggi, potendo toccare con mano antichi quattrini e sampietrini della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. Hanno assistito poi al versamento su un libretto di risparmio di una somma data come regalo da un nonno alla nipote e della stessa operazione effettuata all’Atm. Durante la visita è stata allestita una mostra con gli elaborati realizzati nelle precedenti edizioni di "Crea il Logo". "Una bella occasione per metterci in gioco e spiegare a una platea molto diverso dalla clientela abituale che cos’è il risparmio", ha commentato il direttore della filiale Marco Marinozzi.