Lezione di astronomia al Salesi

Lezione di astronomia in corsia. Un viaggio nei misteri e nelle meraviglie dello spazio si è trasformato in un momento prezioso di evasione, per i piccoli pazienti ricoverati nel dipartimento materno infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ad Ancona. L’esperienza educativa – che ha stimolato l’immaginazione e la curiosità delle bambine e dei bambini ricoverati – è stata possibile grazie al lavoro di sinergia svolto dalla Fondazione Ospedale Salesi e da un gruppo di giovani di Mogliano appassionati di astronomia.

"Dopo il successo ottenuto nel marzo scorso, si è deciso di ripetere l’esperienza riportando in corsia la lezione tenuta anche questa volta da un professore d’eccezione: il vice direttore della Specola Vaticana, padre Gabriele Gionti", spiegano dalla Fondazione.

La lezione si è svolta nel reparto di neuropsichiatria infantile ed è stata seguita online anche dai bambini di altri reparti del presidio Salesi di Ancona, come quello di oncoematologia pediatrica.

Ad accogliere padre Gabriele Gionti in corsia è stato anche il dottor Simone Pizzi, dirigente medico di anestesia e rianimazione pediatrica dell’ospeale Salesi.

Ai piccoli pazienti, alla fine della lezione, sono stati donati anche alcuni gadget sempre in tema spaziale.