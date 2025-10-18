Lezione di guida per i mezzi pesanti. L’Iis Mattei in campo con le aziende

Collaborazione tra mondo della scuola e imprese locali, con importanti prospettive di lavoro: all’istituto d’istruzione superiore Enrico Mattei di Recanati infatti ha preso il via un nuovo corso dedicato alla logistica e alla conduzione di mezzi pesanti. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra la scuola e un gruppo di aziende del territorio – Pepa Group con Chr Ciccioli Trasporti di Macerata, Cirioni Trasporti, Mifram, Click and Find Software, Omec, TransAdriatico, Fai e Confartigianato – che hanno creduto nell’idea di formare una nuova generazione di professionisti del trasporto. Il corso, che ha ricevuto l’approvazione della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale, mira a rispondere alla crescente domanda di figure specializzate nella logistica e nella guida di veicoli industriali complessi, in un settore in continua evoluzione, sempre più tecnologico e connesso.

L’idea ha origini curiose: tutto è partito quando alcuni imprenditori del settore hanno coinvolto i più giovani della famiglia nell’attività aziendale, scoprendo un inaspettato entusiasmo per i mezzi pesanti. Durante una festa di compleanno, gru e camion sono stati messi a disposizione dei bambini per un’esperienza indimenticabile. Da quell’episodio è nato il desiderio di strutturare una proposta educativa vera e propria. L’entusiasmo raccolto negli open day dell’Iis Mattei ha confermato l’interesse degli studenti. Le aziende hanno partecipato portando in esposizione i loro mezzi e offrendo ai ragazzi la possibilità di salire a bordo, tra comandi digitali, sensori e sistemi di intelligenza artificiale.