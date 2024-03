Lezione di legalità con le Fiamme Gialle

Continuano gli incontri delle Fiamme Gialle maceratesi nelle scuole per parlare di cultura della legalità economica. Il 14 marzo è stato il turno degli studenti delle classi terze del liceo linguistico e delle scienze umane Leopardi di Cingoli, nell’ambito della giornata culturale per il progetto "Educare alla legalità", organizzata dall’istituto. Con i circa 70 alunni presenti, sono stati affrontati i temi dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa ha favorito l’espressione spontanea dei giovani sulla sicurezza economica e finanziaria, la convenienza della legalità economico-finanziaria, la consapevolezza riguardante il ruolo rivestito dal corpo anche nell’attuale congiuntura socio-economica nazionale, nell’ambito della quale la Guardia di finanza si pone come qualificato e solido presidio di legalità.

L’incontro, organizzato dalla dirigente scolastica Angela Fiorillo con la professoressa Marianna Bozzi, è stato tenuto dal comandante del Gruppo della Guardia di finanza di Macerata, tenente colonnello Giuseppe Perrone, e ha visto anche la dimostrazione pratica dei cani antidroga della Guardia di finanza, dimostrazione che ha molto attirato l’interesse degli studenti.