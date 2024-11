Lezione di legalità, i carabinieri tra gli alunni della Montessori

Carabinieri a scuola, tra i bambini che hanno potuto ammirare l’uniforme, i lampeggianti, la sirena e il megafono della macchina di servizio. Nell’ambito del progetto educativo "Città a colori – i mestieri", promosso dall’istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Macerata, su richiesta della dirigente scolastica, la professoressa Arianna Simonetti, ieri il capitano Renato Ventrone, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata, e una pattuglia del Nucleo Radiomobile, sono stati ospiti della scuola dell’infanzia "Montessori" del capoluogo.

La presenza della pattuglia ha offerto ai bambini un’opportunità preziosa per conoscere da vicino il mestiere del carabiniere, contribuendo a sensibilizzarli sui temi dell’educazione civica e del rispetto delle istituzioni. Il capo equipaggio ha illustrato ai bambini l’autovettura militare, le dotazioni di bordo e quelle in uso al reparto per i compiti di vigilanza e di infortunistica stradale. Le iniziative dei carabinieri del capoluogo con gli istituti scolastici cittadini sul tema della cultura della legalità proseguiranno anche in futuro.

re. ma.