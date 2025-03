Lezione di legalità . Pietro Grasso all’Ite: "La mafia teme la scuola. Lottate per la libertà"

Giustizia e responsabilità civica al centro dell’incontro di ieri all’Istituto tecnico economico Alberico Gentili di Macerata, durante il quale studenti e studentesse hanno accolto e dialogato con l’ex magistrato antimafia e presidente della fondazione Scintille di futuro, Pietro Grasso. L’iniziativa è parte del più ampio progetto "Pagine di legalità, esempi di cittadinanza" - promosso dalla Fondazione Conad Ets e fondazione Scintille di futuro, con il sostegno di Conad Adriatico - con percorsi di formazione per docenti e incontri dedicati al tema della legalità. Presenti anche Maria Cristina Alfieri, segretario generale e direttrice di Fondazione Conad Ets; Walter Boccuni, direttore generale di Conad Adriatico; Alessandra Gattari, dirigente scolastica dell’Ite Gentili, e la professoressa Paola Formica, referente di educazione civica. "L’Istituto accoglie Pietro Grasso, una figura che ci aiuta a condividere con gli studenti il valore della legalità, per il quale ci impegniamo tutti i giorni" ha affermato la dirigente Gattari. "Fondazione Conad sostiene le iniziative sociali dalle tematiche importanti" ha affermato Alfieri di Fondazione Conad Ets, mentre il direttore generale di Conad Adriatico, Boccuni, ha sottolineato come "cooperative come la nostra possono fare tanto in termini di legalità, specie nel controllo della filiera produttiva". Pietro Grasso ha espresso la sua felicità nell’incontrare le nuove generazioni. "Parlare di cultura della legalità con gli studenti significa trattare di quei diritti riportati dalla nostra Costituzione: dall’uguaglianza alla solidarietà, alla libertà, alla tolleranza - ha evidenziato – una serie di comportamenti che devono diventare un modo di essere civile. La mafia, pur mantenendo le tradizioni, si va adattando ai mutamenti della società, insinuandosi nelle situazioni da cui riesce a trarre maggior profitto. Oggi si può facilmente parlare di "mafia degli affari", perché evita atti violenti e sceglie la strategia della sommersione: porta avanti affari criminali come il traffico di stupefacenti, armi, rifiuti, organi e opere d’arte, spesso confondendosi con le altre attività imprenditoriali. Conoscere la mafia è fondamentale, per sapere come contrastarla". Da qui la necessità, per le nuove generazioni, di informarsi per poter lottare, come dichiarato dall’appello ai giovani dell’ex magistrato: "Voi dovete lottare contro le ingiustizie e le prepotenze, che sono negazione dei principi della nostra Costituzione. Dovete lottare per la libertà con entusiasmo, curiosità e impegno, e informarvi sul tema della legalità. Perché ricordate: la mafia teme più la scuola che la giustizia".

Martina Di Marco