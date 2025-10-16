La lezione di Gino Cecchettin: “Ragazzi, non smettete di sognare, merito di Giulia se riesco a espormi”

Macerata, 16 ottobre 2025 – “Bisogna insegnare ai genitori a formare i propri figli, eliminando il timore di parlare di tematiche spesso pensate come taboo. A scuola, sono necessari programmi educativi che aiutino a sviluppare le relazioni nel modo corretto”.

Così Gino Cecchettin (membro fondatore della fondazione Giulia Cecchettin), in collegamento da Vienna (per impegni sopraggiunti) nell’incontro del Macerata Humanities Festival di ieri, al teatro della Filarmonica.

L’appuntamento «Trasformare il dolore per rinnovare la vita comune» ha visto la presenza sul palco del rettore Unimc, John McCourt, e della prorettrice alle politiche di equità e diversità UniTrento, Barbara Poggio, in un confronto su senso della memoria e ruolo delle istituzioni accademiche nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità.

In apertura di serata, Lorenzo Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse, che ha sottolineato: «Siamo stati felicissimi di dare la nostra mano alla fondazione Giulia Cecchettin». La sala colma di studenti, studentesse e cittadini ha poi accolto gli intermezzi musicali di Elena Mil, vincitrice assoluta di Musicultura 2025.

«Esistono violenze che diventano pubbliche, e violenze sottili che restano silenziose per tutta la vita. É a queste che le eroine delle mie canzoni vogliono dire no», ha detto la cantautrice. «Trattiamo di tematiche drammaticamente importanti e attuali – ha continuato il rettore McCourt –. Ricordo l’11 novembre 2023 e l’evento di commemorazione che abbiamo fatto in piazza qui a Macerata per la tragica morte di Giulia. Con questo incontro non vogliamo chiedere al dolore di spiegarsi, ma alla società di ascoltare e imparare».

«É merito di Giulia stessa e di Elena se sono riuscito a espormi sul problema della violenza di genere – è intervenuto Gino Cecchettin –. La razionalità mi ha permesso di capire il contributo che posso dare alla società. Continuare nell’opera di sensibilizzazione é fondamentale, avendo il coraggio da uomini di affiancarsi a quelle manifestazioni femministe che tanto hanno fatto nel tempo».

Cooperazione, supporto alle vittime di violenza, formazione e cultura sono i pilastri della fondazione Giulia Cecchettin, nata anche grazie alle vendite del libro «Cara Giulia». Fondamentale è, al contempo, il ruolo delle istituzioni. «L’università ha una responsabilità sociale di formare i futuri cittadini e cittadine, educandoli a una partecipazione civile e pubblica – ha aggiunto Barbara Poggio di UniTrento –, sviluppando una consapevolezza sui temi della disparità di genere. La violenza é un fenomeno strutturale e radicato, che si trasforma con l’impatto del digitale». In chiusura, l’appello di Gino Cecchettin ai giovani: «Non smettete di sognare, mettete nel sacco quanti più progetti di vita possibili e cercate di realizzarli tutti».