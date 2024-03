Lezione gratuita di difesa personale al Cus per la festa della donna

Il Cus Macerata a difesa della donna. Domani alle 18, nella palestra della Polisportiva, avrà luogo una iniziativa a testimonianza della sensibilità posta dal Centro universitario sportivo verso la questione della violenza sulle donne. Sarà una lezione gratuita di difesa personale, con lo scopo di mostrare e far provare alcune tecniche utili. Un’idea pensata per le socie cussine, nonché tutte le studentesse e il personale femminile dell’Università di Macerata (pure docenti e familiari) in occasione della festa della donna. L’evento di domani in via Valerio fungerà da veicolo di promozione del futuro progetto-corso "Self defence" che prenderà il via tra qualche mese. Sarà finalizzato all’acquisizione di tecniche di difesa personale derivanti dal judo olimpico. Per info e iscrizioni alla lezione di venerdì telefonare al 349 7176244.

Andrea Scoppa