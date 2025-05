Lezione in tribunale per i liceali

A lezione di diritto, direttamente sul posto. L’opportunità avuta dagli studenti di alcune classi del Liceo classico-linguistico "Leopardi" di Macerata, che hanno potuto assistere ad alcune udienze penali che si sono svolte questo lunedì al Tribunale locale. Gli allievi, accompagnati dai professori Angela Polverini e Alessandro Farinelli, hanno avuto l’opportunità di osservare alcune fasi dei processi in corso e dialogare con i magistrati e gli avvocati presenti. Già nei mesi precedenti avevano avuto un primo contatto con la materia - in particolare i ruoli di difesa, accusa e giudice e la funzione del processo per il corretto funzionamento della Repubblica - grazie agli interventi degli avvocati Renato Coltorti e Fulvia Bravi, della Sezione didattica della sede di Macerata dell’Unione delle Camere penali italiane. L’esperienza di lunedì è il coronamento di un percorso formativo ‘giuridico-economico che, ormai da più di un quinquennio, coinvolge gli studenti delle classi triennali dell’Istituto.