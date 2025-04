Lezione speciale al Convitto col cane della Croce rossa

Indro, un cane dell’unità cinofila della Croce Rossa, ha visitato gli scolari del Convitto di Macerata accompagnato dagli operatori Andrea Antonini e Serafino Benigni. Durante l’incontro, i giovani hanno appreso quanto sia fondamentale prendersi cura di un animale in modo corretto e responsabile. I bambini del Convitto hanno avuto anche l’opportunità di scoprire curiosità sulle diverse razze di cani, le loro origini e le loro caratteristiche. Hanno compreso che ogni cane ha un’indole specifica e che conoscerla è essenziale per costruire una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Le unità cinofile della Croce Rossa Italiana non si limitano al soccorso nelle emergenze, come la ricerca di dispersi nei boschi o sotto le macerie, hanno anche una missione educativa. Indro, labrador nero di quattro anni, ha mostrato ai bambini quanto un cane possa essere prezioso per la comunità, non solo come compagno fedele, ma anche come operatore di salvataggio e sostegno emotivo.