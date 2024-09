Lezione speciale con Roberto Bolle. Le ballerine recanatesi a Milano

Il Centro studi danza Ludart di Recanati, diretto da Nicoletta Tubaldi, sarà presente oggi al "Ballo in bianco" a Milano.

Il corso accademico primo livello di danza classica, con allieve dagli 8 ai 10 anni, composto da Sofia, Aurora, Elisabetta, Azzurra, Jasmine, Celeste, Emma, Chiara e Irene, con la loro insegnante Agnese Zanutel, parteciperà alla lezione alla sbarra con Roberto Bolle: per loro si tratta di una prima grande esperienza con un maestro e ballerino di fama internazionale, protagonista dell’appuntamento di oggi trasmesso in diretta da Rai1. Per le piccole danzatrici e la loro direttrice è un onore partecipare insieme con tante scuole, scelte da tutta Italia, a questo evento con un grande professionista come Roberto Bolle.

Il Centro studi danza Ludart è una scuola con grande esperienza nel mondo della danza: infatti, oltre ai corsi amatoriali di gioco danza, danza classica, contemporanea e moderna e funky, ha un corso professionale a cui si accede tramite audizione e ha lo scopo di preparare, con uno studio e allenamento quotidiano, l’allievo per accedere nelle accademie professionali o compagnie.