Lezione speciale su ’Educazione alla cittadinanza’

L’Università di Macerata e il liceo classico e linguistico ’Giacomo Leopardi’ insieme nel progetto "Optimo iure. Educazione alla cittadinanza". L’appuntamento è per questa mattina dalle 9, nell’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci. Dopo i saluti istituzionali del rettore John McCourt, del vice sindaco Francesca D’Alessandro e della dirigente Angela Fiorillo, prenderanno la parola le professoresse di Unimc Simona Antolini, sul tema "Augusto e la costruzione del consenso", e Benedetta Barbisan su "Principi costituzionali e rieducazione della pena", poi il garante regionale per i diritti della persona, avvocato Giancarlo Giulianelli, sul tema "Dalla teoria alla pratica. Il ruolo del garante regionale". Per i liceali sarà l’occasione per confrontarsi con il concetto di cittadinanza, analizzato nella sua prospettiva storica, e nell’attualità partendo dai principi cardine dell’ordinamento per arrivare a una delle figure istituzionali che rendono concreti quegli stessi principi.