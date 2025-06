Lezione speciale tra arte e letteratura. I ragazzi del "Galilei" a Palazzo Ricci

Gli studenti della 3ªM del liceo scientifico Galilei di Macerata, accompagnati dalle prof Giuseppina Capodaglio e Francesca Serafini, hanno affrontato un’insolita lezione di arte e letteratura: un vero e proprio laboratorio didattico all’interno delle sale di Palazzo Ricci. Grazie all’accoglienza della Fondazione Carima, rappresentata dal segretario generale Gianni Fermanelli, si sono aperte le porte del palazzo per i ragazzi maceratesi, sapientemente guidati da Enrico Genellina, esperto conoscitore dei tesori dell’arte, che ha gettato le basi per una lettura dettagliata dei quadri di artisti come Morandi, Balla, Pannaggi, trasmettendo entusiasmo e curiosità. Le docenti sono state soddisfatte dell’attenzione con cui i ragazzi hanno vissuto l’esperienza e auspicano che ci siano ulteriori occasioni di conoscenza anche del patrimonio artistico locale.