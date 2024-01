Lezione sui segreti dello smartphone

Il Punto di facilitazione digitale, aperto a San Severino a palazzo Governatori in via delle Carceri 2, inaugura il nuovo anno con un incontro pubblico, gratuito e per tutti, per svelare "I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio". L’iniziativa, in programma per domani dalle 9 alle 12, permetterà di acquisire competenze basilari necessarie nell’uso dei dispositivi mobili. Mediante esercitazioni pratiche saranno mostrate le applicazioni di maggiore utilità e l’utente sarà guidato nel loro utilizzo. Per prenotare basterà recarsi al Punto di facilitazione oppure chiamare il numero 0733.6411. Il corso viene proposto nell’ambito del progetto "Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali" della Regione Marche. Il Punto di facilitazione digitale è aperto ogni martedì dalle 8 alle 16.